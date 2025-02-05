Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 15

15 - 20 Triệu +++ K&G không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm (Training, coaching, OJT, e

learning...) Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc Được cấp đồng phục, các CCDC làm việc cần thiết phục vụ công việc Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (Teambuilding, gala diner tại các khu nghỉ dưỡng 4 sao trở lên) Tham gia rất , Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hoạt động bán hàng: Triển khai hoạt động bán hàng, đảm bảo tiến độ bán hàng của từng nhân sự, đề xuất những chương trình MKT, hợp tác liên kết tại địa phương đối với cửa hàng phụ trách, nắm rõ thông tin về thị trường và đối thủ quanh khu vực.
Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng: tham gia vào tuyển dụng, đào tạo nhân sự tại cửa hàng, phân công công việc hợp lý, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, tạo động lực cho nhân viên.
Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính: triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn tài sản, hàng hóa và các cơ sở vật chất tại cửa hàng, triển khai 5S tại cửa hàng
Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng: Để xuất, thực hiện giải pháp trưng bày tại các cửa hàng phụ trách đúng theo QĐ trưng bày của công ty.
Chăm sóc khách hàng: Phân tích data khách hàng của cửa hàng, trực tiếp tham gia/ hỗ trợ nhân viên tiếp và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đề xuất và tổ chức triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng riêng cho cửa hàng.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng 9h00 -18h00, Ca chiều 13h00-22h00 ( Tháng nghỉ 4 ngày)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: Tuổi từ 25 – 35
Ngoại hình ưa nhìn
Tối thiếu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý thời trang,làm đẹp,điện máy, bán lẻ hệ thống chuỗi....
Kỹ năng quản lý, đào tạo phát triển nhân viên
Thành thạo Excel và phần mềm bán hàng
Kỹ năng lập báo cáo kinh doanh
Trung thực, năng động, giao tiếp tốt, cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

