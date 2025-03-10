Tuyển Digital Marketing Hãng thời trang Twenty.Five làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Số 4 - BT1 KĐT Handiéco Pham Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng, quản lý và tối ưu kênh quảng cáo Facebook

- Tìm hiểu, phát triển kênh để duy trì và nâng cao hiệu quả các chiến dịch Marketing.

- Cập nhật và nghiên cứu các xu hướng mới, sự thay đổi về hành vi mua sắm của khách hàng.

- Cập nhật những xu hướng quảng cáo, truyền thông mới qua kênh FaceBook, Google, Web, kênh thương mai điện tư và triển khai theo đề xuất được phê duyệt.

- Xây dựng ngân sách, set up, chay và báo cáo các chiến dịch quảng cáo truyền thông qua kênh FaceBook.

- Báo cáo ngân sách, đo lường & thống kê các chỉ số đat được qua QC FaceBook.

- Thực hiện các hoat động báo cáo ngày, tháng, tuần theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ 9x

- Tốt nghiệp Đai học/Cao đẳng chuyên ngành tương đương.

- Kinh nghiệm: ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực thời trang.

- Sáng tao, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới về thời trang, giải trí, truyền thông.

- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoach, quản lý và báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Hãng thời trang Twenty.Five Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000tr - 20.000.000đ

- Thời gian làm việc: hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Thư việc: 1 - 2 tháng

- Đồng nghiệp: 9x Trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, được nghỉ các ngày lễ, Tết,...

- Mua hàng giảm giá nội bộ

- Du lịch

- Thưởng lễ - tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng thời trang Twenty.Five

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin