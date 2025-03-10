Tuyển Digital Marketing Hãng thời trang Twenty.Five làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hãng thời trang Twenty.Five
- Thừa Thiên Huế:
- Số 4
- BT1 KĐT Handiéco Pham Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Xây dựng, quản lý và tối ưu kênh quảng cáo Facebook
- Tìm hiểu, phát triển kênh để duy trì và nâng cao hiệu quả các chiến dịch Marketing.
- Cập nhật và nghiên cứu các xu hướng mới, sự thay đổi về hành vi mua sắm của khách hàng.
- Cập nhật những xu hướng quảng cáo, truyền thông mới qua kênh FaceBook, Google, Web, kênh thương mai điện tư và triển khai theo đề xuất được phê duyệt.
- Xây dựng ngân sách, set up, chay và báo cáo các chiến dịch quảng cáo truyền thông qua kênh FaceBook.
- Báo cáo ngân sách, đo lường & thống kê các chỉ số đat được qua QC FaceBook.
- Thực hiện các hoat động báo cáo ngày, tháng, tuần theo yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đai học/Cao đẳng chuyên ngành tương đương.
- Kinh nghiệm: ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực thời trang.
- Sáng tao, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới về thời trang, giải trí, truyền thông.
- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoach, quản lý và báo cáo.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tại Hãng thời trang Twenty.Five Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Thư việc: 1 - 2 tháng
- Đồng nghiệp: 9x Trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, được nghỉ các ngày lễ, Tết,...
- Mua hàng giảm giá nội bộ
- Du lịch
- Thưởng lễ - tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng thời trang Twenty.Five
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
