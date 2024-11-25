Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh:

- Hà Tĩnh

- Quảng Bình

- Quảng Trị ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện mục tiêu doanh số của công ty đề ra theo khu vực
Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với khách hàng.
Thường xuyên gặp gỡ và hỗ trợ khách hàng kịp thời.
Nắm rõ địa bàn và hoạt động của các sản phẩm cạnh tranh.
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo: huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng.... của công ty.
Thực hiện đúng các nội quy, quy chế của công ty.
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành y, dược, kinh tế
Có kinh nghiệm bán hàng ETC kênh Phòng khám, phòng mạch từ 1 năm trở lên
Có khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản các kiến thức liên quan công việc
Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện
Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

