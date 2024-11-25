Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc

Thực hiện mục tiêu doanh số của công ty đề ra theo khu vực

Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với khách hàng.

Thường xuyên gặp gỡ và hỗ trợ khách hàng kịp thời.

Nắm rõ địa bàn và hoạt động của các sản phẩm cạnh tranh.

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo: huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng.... của công ty.

Thực hiện đúng các nội quy, quy chế của công ty.

Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành y, dược, kinh tế

Có kinh nghiệm bán hàng ETC kênh Phòng khám, phòng mạch từ 1 năm trở lên

Có khả năng giao tiếp tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đào tạo bài bản các kiến thức liên quan công việc

Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện

Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển

