Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh:
- Hà Tĩnh
- Quảng Bình
- Quảng Trị ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Thực hiện mục tiêu doanh số của công ty đề ra theo khu vực
Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với khách hàng.
Thường xuyên gặp gỡ và hỗ trợ khách hàng kịp thời.
Nắm rõ địa bàn và hoạt động của các sản phẩm cạnh tranh.
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo: huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng.... của công ty.
Thực hiện đúng các nội quy, quy chế của công ty.
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành y, dược, kinh tế
Có kinh nghiệm bán hàng ETC kênh Phòng khám, phòng mạch từ 1 năm trở lên
Có khả năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản các kiến thức liên quan công việc
Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện
Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
