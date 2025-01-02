Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật..., Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Làm việc theo tuyến bán hàng từ thứ 2-7 hàng tuần. Đối tượng khách hàng: Quầy thuốc, nhà thuốc, phòng khám tư nhân trên địa bàn phụ trách.
Công việc hàng ngày: Ghé thăm chăm sóc khách hàng cũ và chào bán thêm khách hàng mới trên tuyến bán hàng. Báo cáo kết quả làm việc trong ngày cho giám sát, quản lý khu vực.
Giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại đến với khách hàng. Thuyết phục khách lấy sản phẩm theo chương trình khuyến mại của công ty. Chốt đơn hàng và hẹn lịch giao hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (bất kể ngành nghề, chấp nhận cả Sinh viên đã tốt nghiệp đang chờ bằng)
Nam, nữ có sức khoẻ tốt. Tuổi từ 21 - 35.
Năng động, ham học hỏi, siêng năng và trung thực.
Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 36, Ngõ 236, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

