Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA
- Bình Dương: ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật..., Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Làm việc theo tuyến bán hàng từ thứ 2-7 hàng tuần. Đối tượng khách hàng: Quầy thuốc, nhà thuốc, phòng khám tư nhân trên địa bàn phụ trách.
Công việc hàng ngày: Ghé thăm chăm sóc khách hàng cũ và chào bán thêm khách hàng mới trên tuyến bán hàng. Báo cáo kết quả làm việc trong ngày cho giám sát, quản lý khu vực.
Giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại đến với khách hàng. Thuyết phục khách lấy sản phẩm theo chương trình khuyến mại của công ty. Chốt đơn hàng và hẹn lịch giao hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ có sức khoẻ tốt. Tuổi từ 21 - 35.
Năng động, ham học hỏi, siêng năng và trung thực.
Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
