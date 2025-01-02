Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật..., Thị xã Bến Cát

Làm việc theo tuyến bán hàng từ thứ 2-7 hàng tuần. Đối tượng khách hàng: Quầy thuốc, nhà thuốc, phòng khám tư nhân trên địa bàn phụ trách.

Công việc hàng ngày: Ghé thăm chăm sóc khách hàng cũ và chào bán thêm khách hàng mới trên tuyến bán hàng. Báo cáo kết quả làm việc trong ngày cho giám sát, quản lý khu vực.

Giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại đến với khách hàng. Thuyết phục khách lấy sản phẩm theo chương trình khuyến mại của công ty. Chốt đơn hàng và hẹn lịch giao hàng.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (bất kể ngành nghề, chấp nhận cả Sinh viên đã tốt nghiệp đang chờ bằng)

Nam, nữ có sức khoẻ tốt. Tuổi từ 21 - 35.

Năng động, ham học hỏi, siêng năng và trung thực.

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

