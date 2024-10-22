Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam

Trợ giảng tiếng Anh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 162A Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ T2 đến T6 và tham gia đào tạo ngoài thời gian giảng dạy.
Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong giảng dạy, chăm sóc trẻ.
Chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ dùng cho giảng dạy.
Tham gia đào tạo để phát triển chuyên môn vê phương pháp giảng dạy của Maple Bear.
Cùng giáo viên nước ngoài quản lý lớp học.
Phối hợp cùng giáo viên mầm non trong chăm sóc trẻ.
Thông tin liên lạc với phụ huynh về kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ.
Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, tiếng Anh hoặc chuyên ngành tiếng Anh từ các trường đại học.
Yêu thích làm việc với trẻ nhỏ.
Chăm chỉ, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi.
Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo với chuyên gia trong nước và chuyên gia Canada.
Các hoạt động phát triển con người, team building của công ty.
Môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, tôn trọng, bình đẳng.
Phát triển kiến thức và kỹ năng.
Được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam

Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Golden Westlake, số 151 phố Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

