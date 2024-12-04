Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Hỗ trợ giảng viên trong việc giảng dạy tiếng Anh cho HLV học viên golf

Chuẩn bị giáo án, tài liệu học tập cho các buổi học.

Hỗ trợ học viên trong việc học tập, giải đáp các thắc mắc của học viên.

Tham gia các hoạt động sự kiện giải đáu của học viện

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HLV và trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tiếng anh toeic 800 hoặc ielts 7. hoặc chứng chỉ C1

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động.

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 + phụ cấp + thưởng doanh thu. Tổng thu nhập hấp dẫn

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của công ty.

Hoa hồng sales + doanh thu hàng tháng

Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

