Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Hỗ trợ giảng viên trong việc giảng dạy tiếng Anh cho HLV học viên golf
Chuẩn bị giáo án, tài liệu học tập cho các buổi học.
Hỗ trợ học viên trong việc học tập, giải đáp các thắc mắc của học viên.
Tham gia các hoạt động sự kiện giải đáu của học viện
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HLV và trưởng bộ phận
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tiếng anh toeic 800 hoặc ielts 7. hoặc chứng chỉ C1
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động.
Tiếng anh toeic 800 hoặc ielts 7. hoặc chứng chỉ C1
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động.
Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 + phụ cấp + thưởng doanh thu. Tổng thu nhập hấp dẫn
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của công ty.
Hoa hồng sales + doanh thu hàng tháng
Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của công ty.
Hoa hồng sales + doanh thu hàng tháng
Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI