Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp B Tòa nhà GreenPearl 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng khách hàng tiềm năng, xây dựng Profile, database khách hàng, dự án cũng như các nhóm khách hàng gây ảnh hưởng.
Xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, lâu dài với các nhân tố nắm giữ các vị trí đặc biệt quan trọng (Vd: Chủ tịch HĐQT, TGĐ,...) tại các công ty khách hàng & đối tác.
Lập kế hoạch, triển khai thực hiện chăm sóc Khách hàng trước trong và sau bán hàng theo định kỳ
Chịu trách nhiệm mở rộng quan hệ khách hàng & phát triển khách hàng mới, dự án mới.
Tiếp nhận các thông tin, những vướng mắc, những bất cập trong quá trình điều hành công việc từ các phòng ban liên quan, tổng hợp và báo cáo tham mưu cho Ban giám đốc để có phương án giải quyết hoặc thay mặt Ban giám đốc giải quyết các vướng mắc, bất cập tồn tại khi được Ban giám đốc chỉ đạo
Thực hiện công tác phối hợp xây dựng, quản lý và định hướng hoạt động của công ty, triển khai, giám sát chiến lược quảng bá thương hiệu qua các kênh truyền thông, thúc đẩy hình ảnh công ty
Tổ chức công việc và làm dự án chuyên về lĩnh vực CNTT, viễn thông,...
Lập báo cáo tuần/tháng/quý theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp đối nội đối ngoại tốt, hòa nhã, cẩn thận, nhanh nhẹn.
Chịu được áp lực công việc cao, có tính cầu tiến trong công việc
Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng Word, excel, ...
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm dự án là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực CNTT, ngành viễn thông

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động và luôn nhận được sự chia sẻ giá trị
Có cơ hội thăng tiến, đào tạo, có điều kiện khẳng định bản thân.
Có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và phát triển các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, khám phá những khả năng mới của bản thân.
Mức lương thỏa thuận, lương tháng lương thứ 13, phụ cấp theo quy định của công ty, ngoài ra còn có thưởng các ngày sinh nhật, lễ, tết, các dịp đặc biệt...
Đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT...)
Du lịch hàng năm 1-2 lần theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Sô

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 65, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

