Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Trực tiếp thực hiện mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ tiêu được giao như Doanh thu/ Doanh số của sản phẩm Camera, Smarthome tại Vùng/ chi nhánh.
Lập các kế hoạch kinh doanh, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình thi đua, phối hợp với các phòng ban khác triển khai các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm Camera tại chi nhánh.
Tham gia đào tạo chi nhánh bán hàng, trực tiếp onside cùng chi nhánh tại các sự kiện.
Phối hợp cùng các phòng ban khác làm việc, thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành.
Có kinh nghiệm trong mảng hỗ trợ vùng kinh doanh hoặc kinh nghiệm bán camera, smarthome là một lợi thế.
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có Network trong mảng smarthome, camera, xây dựng, điện tử, viễn thông....
Sẵn sàng gắn bó lâu dài với công ty.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

