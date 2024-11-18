Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25BT2 Đạm Phương, Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý giám sát việc triển khai các dự án: tổng hợp, phân tích, báo cáo cho cấp trên về các quyết định liên quan đến các chỉ số Marketing, truyền thông, kinh doanh...

Tham gia thiết kế sản phẩm, phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh...

Tham gia xây dựng, thiết kế chiến dịch truyền thông, bán hàng, marketing sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đảm bảo tính tuân thủ

Đốc thúc và làm việc cùng các phòng ban để vận hành hệ thống truyền thông, sản xuất, marketing hiệu quả

Tiếp cận nhanh các vấn đề mới, nắm rõ các quy trình làm việc, kịp thời phát hiện những vấn đề còn bất cập để tham mưu với lãnh đạo có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời

Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại: hỗ trợ lãnh đạo phổ biến công việc cụ thể đến các phòng ban

Hỗ trợ công tác hành chính: Quản lý lịch trình của Phó TGĐ, bap gồm sắp xếp và điều phối các lịch hẹn, sự kiện yêu cầu, đảm bảo hiệu quả và hợp lý

Chuẩn bị xử lý các tài liệu thuyết trình, chương trình họp, báo cáo và các kế hoạch hành động cần theo dõi sau cuộc họp

Thực hiện các công việc khác theo sự phần công của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp báo chí, truyền thông, marketting, hoặc tương đương

Thành thạo tiếng Anh

Có văn bằng 2 về lutaaj là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10 -20tr

Được hưởng đầy đủ chế độ của BHXH và các các quy định khác của Luật lao động.

Giờ làm hành chính theo quy định và được nghỉ theo chế độ công ty.

Chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động tập thể như Sport day, Team building, Year end Party, các sự kiện thể thao, giải đấu lớn, ...

Hỗ trợ ăn trưa

