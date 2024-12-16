Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi kế hoạch sản xuất
Báo cáo ngày, tuần, tháng
Phụ trách đặt hàng
Thực hiện công tác 5S cho bộ phận
Theo sự hướng dẫn phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam
Độ tuổi: 25-35 tuổi
Trình độ: Đại học
Kỹ năng văn phòng cơ bản: Word, Excel, ...
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C_2C_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

