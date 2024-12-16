Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi kế hoạch sản xuất
Báo cáo ngày, tuần, tháng
Phụ trách đặt hàng
Thực hiện công tác 5S cho bộ phận
Theo sự hướng dẫn phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Độ tuổi: 25-35 tuổi
Trình độ: Đại học
Kỹ năng văn phòng cơ bản: Word, Excel, ...
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc
Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
