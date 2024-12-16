Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi kế hoạch sản xuất

Báo cáo ngày, tuần, tháng

Phụ trách đặt hàng

Thực hiện công tác 5S cho bộ phận

Theo sự hướng dẫn phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Độ tuổi: 25-35 tuổi

Trình độ: Đại học

Kỹ năng văn phòng cơ bản: Word, Excel, ...

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

