Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B - 4A2 - CN, Đường DE1, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa,, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở các lĩnh vực liên quan sản xuất, giám sát cũng như quản lý dây chuyền.

Bằng cao đẳng trở lên các ngành liên quan như cơ khí, tự động hoá, điện lạnh...

Thành thạo vi tính văn phòng

Độ tuổi từ 26

Giới tính: Nam

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.

Mức lương thoả thuận

Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ

Thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm

Đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Lương tháng 13. Xem xét tăng lương 1 lần/năm.

Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin