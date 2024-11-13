Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô B
- 4A2
- CN, Đường DE1, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa,, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở các lĩnh vực liên quan sản xuất, giám sát cũng như quản lý dây chuyền.
Bằng cao đẳng trở lên các ngành liên quan như cơ khí, tự động hoá, điện lạnh...
Thành thạo vi tính văn phòng
Độ tuổi từ 26
Giới tính: Nam
Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.
Mức lương thoả thuận
Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ
Thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm
Đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Lương tháng 13. Xem xét tăng lương 1 lần/năm.
Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company
