Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B

- 4A2

- CN, Đường DE1, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa,, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở các lĩnh vực liên quan sản xuất, giám sát cũng như quản lý dây chuyền.
Bằng cao đẳng trở lên các ngành liên quan như cơ khí, tự động hoá, điện lạnh...
Thành thạo vi tính văn phòng
Độ tuổi từ 26
Giới tính: Nam
Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.
Mức lương thoả thuận

Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ
Thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm
Đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Lương tháng 13. Xem xét tăng lương 1 lần/năm.
Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B - 4A2 - DE1 - Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

