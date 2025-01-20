Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1200 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2, chung cư Green Park, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 500 - 1200 Triệu
HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:
- Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 35M (theo năng lực / hiệu quả công việc).
- Bạn được nhận cổ phiếu ESOP.
- Bạn được nhận cơ hội thăng tiến theo năng lực.
- Bạn được làm việc cùng thương hiệu hàng đầu thế giới: APPLE
Nội dung công việc:
1. Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý:
- Theo dõi và cập nhật tiến độ các kế hoạch chiến lược của công ty.
- Chuẩn bị và tổng hợp các báo cáo từ các phòng ban để trình TGĐ.
- Giám sát và hỗ trợ việc triển khai các dự án quan trọng theo chỉ đạo của TGĐ.
2. Điều phối công việc và phối hợp với các phòng ban:
- Đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ và chính xác tới các phòng ban thực hiện.
- Hỗ trợ điều phối các cuộc họp nội bộ, phân công nhiệm vụ và giám sát thực hiện.
Với Mức Lương 500 - 1200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam
