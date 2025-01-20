Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1200 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

- Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 35M (theo năng lực / hiệu quả công việc).

- Bạn được nhận cổ phiếu ESOP.

- Bạn được nhận cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Bạn được làm việc cùng thương hiệu hàng đầu thế giới: APPLE

Nội dung công việc:

1. Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý:

- Theo dõi và cập nhật tiến độ các kế hoạch chiến lược của công ty.

- Chuẩn bị và tổng hợp các báo cáo từ các phòng ban để trình TGĐ.

- Giám sát và hỗ trợ việc triển khai các dự án quan trọng theo chỉ đạo của TGĐ.

2. Điều phối công việc và phối hợp với các phòng ban:

- Đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ và chính xác tới các phòng ban thực hiện.

- Hỗ trợ điều phối các cuộc họp nội bộ, phân công nhiệm vụ và giám sát thực hiện.