Tuyển Trợ lý Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang (Ngõ 36 Nguyễn Thị Định), Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe đưa đón nhân viên công ty theo lịch trình được phân công
Lái xe đưa đón các bác sỹ đầu ngành đi các tỉnh theo lịch làm việc của công ty
Kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động
Ghi chép và báo cáo lộ trình di chuyển hàng ngày
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe B2 trở lên, ưu tiên những người có bằng lái C
Nắm vững luật giao thông đường bộ, có kỹ năng lái xe thành thạo và an toàn
Có kiến thức cơ bản về bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô NV - C3 Khu Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

