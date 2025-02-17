Tuyển Trợ lý Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang (Ngõ 36 Nguyễn Thị Định), Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe đưa đón nhân viên công ty theo lịch trình được phân công

Lái xe đưa đón các bác sỹ đầu ngành đi các tỉnh theo lịch làm việc của công ty

Kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động

Ghi chép và báo cáo lộ trình di chuyển hàng ngày

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe B2 trở lên, ưu tiên những người có bằng lái C

Nắm vững luật giao thông đường bộ, có kỹ năng lái xe thành thạo và an toàn

Có kiến thức cơ bản về bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

