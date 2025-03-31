Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ
- Hưng Yên: thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hỗ trợ các công việc phiên dịch, thực hiện các nhiệm vụ chức năng của trợ lý và tham gia công tác đối nội, đối ngoại.
Dịch thuật các văn bản, hợp đồng và tài liệu (nếu có)
Hỗ trọ xử lý đơn hàng phát sinh trên các sàn thương mại điện tử thông qua hệ thống quản lý đơn hàng JST công ty đang sử dụng
Hỗ trợ kiểm soát tồn kho vật liệu đóng gói và tồn kho hàng hóa
Hỗ trợ điều phối nhân sự làm việc tại kho và theo dõi tình hình nhân sự tại kho
Hỗ trợ đóng gói, kiểm hàng và sắp xếp hàng lên giá kệ khi có hàng vế nhập kho
Thực hiện phối hợp với các phòng ban để kịp tiến độ đơn hàng giao tới khách
Phối hợp công việc do cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng
Thái độ làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh
Chỉ cần giao tiếp lưu loát, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội sau 3 tháng làm việc, nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc tại kho, sếp là người Trung Quốc, nhân sự trẻ trung, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
