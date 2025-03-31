Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ các công việc phiên dịch, thực hiện các nhiệm vụ chức năng của trợ lý và tham gia công tác đối nội, đối ngoại.
Dịch thuật các văn bản, hợp đồng và tài liệu (nếu có)
Hỗ trọ xử lý đơn hàng phát sinh trên các sàn thương mại điện tử thông qua hệ thống quản lý đơn hàng JST công ty đang sử dụng
Hỗ trợ kiểm soát tồn kho vật liệu đóng gói và tồn kho hàng hóa
Hỗ trợ điều phối nhân sự làm việc tại kho và theo dõi tình hình nhân sự tại kho
Hỗ trợ đóng gói, kiểm hàng và sắp xếp hàng lên giá kệ khi có hàng vế nhập kho
Thực hiện phối hợp với các phòng ban để kịp tiến độ đơn hàng giao tới khách
Phối hợp công việc do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kỹ năng, HSK5, giao tiếp tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Thái độ làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh
Chỉ cần giao tiếp lưu loát, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12tr, thưởng lễ tết, lương tháng 13
Đóng bảo hiểm xã hội sau 3 tháng làm việc, nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc tại kho, sếp là người Trung Quốc, nhân sự trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

