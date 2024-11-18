Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đình Vũ, Hải An
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Biên phiên dịch các bảng biểu,báo cáo, hợp đồng
Hỗ trợ công việc hành chính, tính lương, thưởng, bảo hiểm
Tổ chức các hoạt động phúc lợi của công ty
Hỗ trợ phiên dịch trên hội, nhóm cty
Phối hợp với đại lý khai báo hải quan, nhập khẩu hàng hóa
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung thành thạo 4 kĩ năng
Thích giao tiếp, nhiệt tình, năng động
Có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự
Tại CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thứ 2 đến thứ 6: 8:00-17:30
Thứ 7: 8:00-16:30
Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng
Trợ cấp ăn trưa, sinh nhật , chuyên cần, nghỉ lễ tết, việc riêng theo quy định nhà nước
Đóng bảo hiểm xã hội sau 2 tháng thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM
