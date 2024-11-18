Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Biên phiên dịch các bảng biểu,báo cáo, hợp đồng

Hỗ trợ công việc hành chính, tính lương, thưởng, bảo hiểm

Tổ chức các hoạt động phúc lợi của công ty

Hỗ trợ phiên dịch trên hội, nhóm cty

Phối hợp với đại lý khai báo hải quan, nhập khẩu hàng hóa

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung thành thạo 4 kĩ năng

Thích giao tiếp, nhiệt tình, năng động

Có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự

Tại CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thứ 2 đến thứ 6: 8:00-17:30

Thứ 7: 8:00-16:30

Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng

Trợ cấp ăn trưa, sinh nhật , chuyên cần, nghỉ lễ tết, việc riêng theo quy định nhà nước

Đóng bảo hiểm xã hội sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin