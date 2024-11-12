Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Trợ giúp Tổng giám đốc điều hành Công ty;
Thay mặt Tổng giám đốc làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Tổng giám Đốc như: Thông báo truyền đạt các mục tiêu, kế hoạch của Tổng giám đốc đến các phòng ban, nhân sự,...
Thực hiện tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.
Tham mưu và trợ giúp Tổng giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của công ty.
Thay mặt Tổng giám đốc duy trì hoạt động, điều hành và theo dõi toàn bộ các mặt hoạt động của công ty, làm việc với đối tác, đưa ra các quyết định cấp bách khi giám đốc vắng mặt.
Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Tổng giám đốc phân công.
Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Giám đốc.
Soạn thảo các văn bản, công văn và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng giám Đốc.
Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ.
Ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 28 đến 36
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, kinh tế, kinh doanh, thương mại, quản trị kinh doanh....
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về công tác quản trị nhânsự, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý, điều hành tốt.
Kỹ năng bao quát, tổng hợp lập báo cáo mảng công việc được giao.
Trung thực, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 15 triệu - 30 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp,năng động, thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty.
Được hỗ trợ chi phí công tác
Hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 13B ngõ 61/16 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội

