Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 11 Triệu

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN BÀU BÀNG, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Giám sát khu vực sản xuất, phân công công việc dựa vào kế hoạch sản xuất.
- Kiểm tra, theo dõi và quản lý kế hoạch sản xuất, sắp xếp nhân sự, nâng cao hiệu suất làm việc.
- Kiểm tra, thống kê tồn kho, nguyên vật liệu sản xuất và tổn thất nguyên liệu.
- Đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
- Đào tạo và quản lý cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ được giao
- CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật.
- Tiếng anh cơ bản, Tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm quản lý con người trên 2 năm.
- Có thể đi ca, làm thêm giờ.

Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

CÔNG TY CHƯA CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN VUI LÒNG TỰ XẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TỚI NƠI LÀM VIỆC.
THỜI GIAN LÀM VIỆC CA 12 TIẾNG NGÀY, ĐÊM TỪ THỨ 2 - THỨ 6 HOẶC 4 NGÀY NGHỈ 2 NGÀY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A_18_4_B,C,D,E, Lô A_18_CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

