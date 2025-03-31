Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: KCN M'Drak, M'Drắk

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của nhà máy, đảm bảo hệ thống thiết bị hoạt động đúng với yêu cầu và an toàn trong quá trình sản xuất;
Theo dõi quá trình sản xuất, thực hiện việc đo lường năng suất làm việc của hệ thống so với định mức và có những điều chỉnh hợp lý để kiểm soát chi phí và đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, tiến độ, kế hoạch được giao;
Tiếp nhận các ý kiến phản hồi về tình trạng hư hỏng của các máy móc, thiết bị trong nhà xưởng và liên hệ ngay với bộ phận sửa chữa để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc;
Chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất;
Quản lý nhân sự, đề xuất với cấp trên kịp thời các vấn đề về nhân sự để đáp ứng yêu cầu sản xuất;
Tiến hành đào tạo, phân công công việc cho nhân sự mới;
Phối hợp với các phòng ban giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc;
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó;
Các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu từ Cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên khối Kỹ Thuật (Điện, Cơ Khí, Điện Tử,..), có 5 năm kinh nghiệm làm trong môi trường Công ty sản xuất, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về hệ thống sản xuất, am hiểu cơ bản về nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy móc thiết bị điện;
Hiểu biết về các lọai máy móc phục vụ ngành sản xuất viên nén gỗ hoặc thức ăn gia súc là một lợi thế.
Tinh thần luôn luôn cải tiến và đam mê học hỏi cái mới, đồng thời phù hợp với Văn hóa của Công ty chúng tôi.
Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại Nhà máy 1 (KCN Phú Tài, TP. Quy Nhơn, Bình Định) trong thời gian 2-3 tháng, sau đó sẽ làm việc tại nhà máy 2 (CCN M’Drak, H.M’Drak, Đăk Lắk).

Tại CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn tùy theo năng lực, từ 14-16 triệu/tháng + thưởng sản lượng theo tháng;
BHXH bắt buộc đầy đủ;
Thưởng cuối năm và các đãi ngộ khác theo chính sách chung của Công ty;
Công ty bao chỗ ở khi làm việc tại các Nhà máy, và có phụ cấp tiền cơm.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 1, lô 2, lô 3 thuộc khu chức năng HH-03 CCN M’Đrắk, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

