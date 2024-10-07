Tuyển Trưởng Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô C5
- 2, KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ
- Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hàng hóa và vật tư trong kho;
Quản lý nhân viên của bộ phận kho
Điều hành công tác giao nhận
Thực hiện Iso, 5S.
Quản lý hàng hóa và vật tư trong kho;
Quản lý nhân viên của bộ phận kho
Điều hành công tác giao nhận
Thực hiện Iso, 5S.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: tài chính/ kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghê có liên quan. Ít nhất kinh nghiệm3 năm ở vị trí trưởng kho. Thành thạo tin học văn phòng Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc Chịu được áp lực công việc Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn Định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: tài chính/ kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghê có liên quan.
Ít nhất kinh nghiệm3 năm ở vị trí trưởng kho.
Thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: tài chính/ kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghê có liên quan.
Ít nhất kinh nghiệm3 năm ở vị trí trưởng kho.
Thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định.
Làm việc lâu dài tại công ty.
Phúc lợi:
Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...
Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty
Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty
Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...
Thưởng: Lương tháng 13, tăng lương theo kết quả làm việc
Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Làm việc lâu dài tại công ty.
Phúc lợi:
Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...
Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty
Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty
Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...
Thưởng: Lương tháng 13, tăng lương theo kết quả làm việc
Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI