Tuyển Trưởng Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô C5 - 2, KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hàng hóa và vật tư trong kho; Quản lý nhân viên của bộ phận kho Điều hành công tác giao nhận Thực hiện Iso, 5S.

Quản lý hàng hóa và vật tư trong kho;

Quản lý nhân viên của bộ phận kho

Điều hành công tác giao nhận

Thực hiện Iso, 5S.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: tài chính/ kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghê có liên quan. Ít nhất kinh nghiệm3 năm ở vị trí trưởng kho. Thành thạo tin học văn phòng Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc Chịu được áp lực công việc Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn Định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: tài chính/ kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghê có liên quan.

Ít nhất kinh nghiệm3 năm ở vị trí trưởng kho.

Thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

Định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định.

Làm việc lâu dài tại công ty.

Phúc lợi:

Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...

Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty

Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty

Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...

Thưởng: Lương tháng 13, tăng lương theo kết quả làm việc

Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin