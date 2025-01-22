Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1.Hoạch định bộ mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm (10%)

- Bám sát và triển khai bộ 07 mục tiêu dài hạn và ngắn hạn cùng TĐV dựa trên chiến lược tổng thể của công ty.

2. Thiết kế tổ chức và quản trị hoạt động nhân sự (10%)

-

- Phối hợp Ban QTNNL tuyển dụng, đào tạo nhân sự, xây dựng lộ trình phát triển năng lực nhân sự tại đơn vị phụ trách.

3. Quản lý kiểm soát tiến trình, đánh giá và báo cáo kết quả. (50%)

- Kiểm soát tiến trình thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của đơn vị

- Nhận diện và xử lý các vấn đề phát sinh tác động đến tiến trình

- Xây dựng hệ thống báo cáo, tiếp nhận các báo cáo từ cấp dưới và chịu trách nhiệm báo cáo cấp trên.

4. Quản lý tổ chức và phát triển nhân sự (20%)

- Xây dựng Career Path - Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

5. Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức (10%)

- Khuyến khích nhân sự chủ động tham gia các hoạt động phát triển văn hóa.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn và kinh nghiệm

2. Năng lực chung:

- Đam mê với lĩnh vực YouTube và sáng tạo nội dung.

3. Năng lực chuyên môn

• Nắm bắt xu hướng nội dung trên YouTube, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt hình, truyện cổ tích hoặc các sản phẩm liên quan đến trẻ em (nếu phù hợp với kênh của bạn).

• Hiểu biết về nhu cầu của khán giả và khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn, độc đáo.

- Kỹ năng kinh doanh và phát triển đối tác

• Kỹ năng đàm phán và xây dựng mối quan hệ với các đối tác, nhà quảng cáo, hoặc khách hàng tiềm năng.

• Khả năng phân tích dữ liệu từ kênh để đưa ra chiến lược tối ưu hóa lượt xem, tăng trưởng kênh và doanh thu.

4. Năng lực quản lý và lãnh đạo

- Khả năng phân chia công việc, thiết lập mục tiêu, và đảm bảo đội nhóm đạt KPI (lượt xem, lượt đăng ký, doanh thu từ quảng cáo).

- Khả năng làm việc đa nhiệm, quản lý thời gian và xử lý vấn đề phát sinh.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

1.

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Thu nhập 15 - 20 triệu

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

2. PHÚC LỢI:

2.

PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Du lịch nước ngoài

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

3.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia - Chuyên gia cao cấp

+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

4.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin