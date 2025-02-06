Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sinh nhật, thăm quan, nghỉ mát, hiếu hỷ, lì xì tết với tứ thân phụ mẫu,... Kỳ review lương hàng năm. Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, thưởng kinh doanh... Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp hiện đại. Được tham gia các sự kiện nội bộ, các khóa đào tạo chuyên môn/kỹ năng trong và ngoài công ty. Đi khảo sát các điểm du lịch miễn phí..., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tầm Nhìn Việt

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tầm Nhìn Việt (Viet Vision Travel) được thành lập ngày 02/01/2007 với các lĩnh vực Inbound, Nội địa & Outbound.

Thị trường khách hàng mục tiêu với Thị trường khách Nội địa & Outbound là khối các Doanh nghiệp nằm trong các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam, khối các doanh nghiệp tại Việt Nam, các gia đình, cá nhân sinh sống tại Việt Nam và Nước ngoài.

Văn hóa doanh nghiệp và các chính sách rõ ràng, chuyên nghiệp, xoay quanh quyền lợi của nhân viên công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC _ Team leader KD Du lịch Khối khách Doanh nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp

Có mục tiêu thăng tiến rõ ràng trong công việc

Mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, độc lập

Mong muốn có những giao dịch đoàn lớn, tính tổ chức cao và phức tạp

Mong muốn được kiếm nhiều tiền từ ngành Sales tour

Mong muốn được đi du lịch nhiều trong cuộc sống.

Mô tả công việc

Quản lý và hỗ trợ team trong công việc

Nhận request và trả lời request (online & từ nguồn truyền thống), phân bổ cho team

Làm chương trình tour, tính giá tour, báo giá và tư vấn cho khách

Làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng, theo dõi và thu hồi công nợ theo quy trình

Chăm sóc khách hàng cho các đơn hàng tiếp theo

Khai thác hệ thống dữ liệu khách hàng đang có của công ty theo kế hoạch từng giai đoạn do Giám đốc Kinh doanh triển khai

Theo dõi tình hình kinh doanh của bản thân và team, báo cáo định kỳ theo yêu cầu

Thực hiện các chiến dịch và dự án chung của Công ty theo sự phân công từ BGĐ

Tiếp nhận các công việc theo năng lực tại thời điểm theo sự phân công công việc

Tham gia các khóa đào tạo khi có kế hoạch

Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm đam mê du lịch.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Khách sạn - Du lịch, Lữ hành hoặc các ngành kinh tế liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm với vai trò leader, quản lý đội nhóm, hoặc có trên 5 năm kinh nghiệm làm sales/điều hành tour.

Có kiến thức về du lịch, kinh nghiệm tổng thể về các hành trình tour, khách sạn, tuyến điểm..

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với nhóm khách hàng là các Công ty có quy mô từ 100 người trở lên (với phó phòng sẽ là: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với nhóm khách hàng là các Công ty có quy mô từ 100 người trở lên và các công ty nằm trong Khu công nghiệp từ 200 người trở lên)

Có kinh nghiệm khai thác khách hàng qua các kênh online như Facebook, Tiktok, Instagram, website... là một lợi thế

Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác, đi tổ chức đoàn

Có mong muốn gắn bó và tìm kiếm môi trường làm việc ổn định lâu dài

Kỹ năng giao tiếp cởi mở, hòa đồng và năng động.

Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết. Kỹ năng giải quyết vấn đề, nhanh nhạy trong các tình huống phát sinh.

Kỹ năng văn phòng thành thạo (Word, Excel, Power Point)

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 13 - 17 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Vision Travel

