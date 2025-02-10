Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LCB 15 – 20 triệu + KPIs + thưởng è Thu nhập 25 – 40 tr ++ ( Ứng viên có thể đề xuất mức cao hơn phù hợp năng lực bản thân) Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BYTN ( Công ty đóng bảo hiểm full 32%) Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm; tăng lương định kỳ hàng năm. Hưởng lương tháng thứ 13, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương) Chế độ công đoàn thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ,.... Du lịch teambuilding hàng năm, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, quán ăn, công ty sản xuất, dịch vụ suất ăn công nghiệp, trường học,...

- Phân chia khu vực và giám sát việc triển khai của nhân viên kinh doanh

- Đề xuất chỉ tiêu kinh doanh, thưởng kinh doanh

- Đề xuất chính sách bán hàng: Hoa hồng, thưởng, công nợ, ....cho từng nhóm khách hàng

- Đề xuất các chương trình bán hàng để thúc đẩy doanh số

- Đánh giá, dự báo thị trường để đề xuất định hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp cho kênh GT

- Đánh giá hiệu quả triển khai của kênh GT

- Thu thập, phân tích số liệu và lập báo cáo kinh doanh

- Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng;

- Phối hợp với các BP kế toán, giao nhận, quản lý chất lượng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan việc thu hồi công nợ khách hàng.

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG hoặc kinh nghiệm kênh HRC và kiến thức thực phẩm đông lạnh là một lợi thế.

- Kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Hiểu biết về thị trường thực phẩm và xu hướng tiêu dùng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

