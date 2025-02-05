Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB
- Hà Nội: Mức lương thỏa thuận theo năng lực Đóng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo sát kế hoạch kinh doanh, giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đồng thời có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được mục tiêu đề ra
Phối hợp cùng các bộ phận khác như MKT, sản xuất, kho.... lên kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty
Tuyển dụng đào tạo, huấn luyện về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc, kỹ năng bán hàng cho nhân viên
Nghiên cứu, đánh giá thị trường ngành hàng nhằm đưa ra đề xuất về sản phẩm, cơ chế, chiến lược, quy trình...với mục tiêu duy trì và phát triển doanh thu về mặt lâu dài
Thu thập và xử lý các thông tin phản hồi, khiếu nại từ khách hàng
Báo cáo tình hình kinh doanh hàng theo định kì
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp, giải quyết công việc và quản lý đội nhóm
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương ngành thời trang hoặc bán lẻ
Có hiểu biết về các phần mềm bán hàng: Pancake , kiot việt.....
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
