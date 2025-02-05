Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Lương cứng từ 10 triệu/tháng + thưởng không giới hạn theo doanh thu. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, mở rộng kênh bán và thị trường

Lãnh đạo, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh thuộc nhóm.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng cho nhóm, phân bổ chỉ tiêu cho từng thành viên.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên, đưa ra các giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng suất làm việc.

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động của nhóm cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý đội ngũ kinh doanh.

Nắm vững kiến thức về kinh doanh, bán hàng, quản lý đội ngũ.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, truyền đạt hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM

