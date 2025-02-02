Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12 – 15 tr/tháng + KPI + Thưởng (theo % doanh thu cao từ 2

- 3%). Tổng nhu nhập từ 20 – 30 triệu/ tháng. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành. Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng công ty, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động từ thiện, vui chơi giải trí cho nhân viên. Tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên..., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý nhóm từ 5 nhân viên. Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team, gửi KPI theo ngày, tuần, tháng.
Đào tạo, huấn luyện nhân viên về sản phẩm, kiến thức, kỹ năng mềm, đảm bảo nhân viên nhận đủ kiến thức & kỹ năng để chăm sóc khách hàng là các mẹ mua cho con sử dụng sản phẩm sữa hạt hữu cơ nhập khẩu.
Sữa hạt hữu cơ Miwako nhập khẩu và phân phối chính hãng của công ty đang có thương hiệu tại Việt Nam trong ngách các mẹ có con đặc biệt (như tự kỷ, chậm nói, tang động giảm chú ý....). Hiểu tâm lý và đồng hành cùng các Khách hàng là các mẹ có con đặc biệt trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Giám sát chất lượng, số cuộc gọi của từng nhân viên hàng ngày theo chỉ tiêu bắt buộc của công ty.
Theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả công việc của từng nhân viên phụ trách và của cả nhóm
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày, Khách hàng thân thuộc, khách hàng là đại lý...
Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng; Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Có kinh nghiệm trong kinh doanh và CSKH mảng TPCN hoặc sữa
Kỹ năng quản lý con người, giao tiếp, tư vấn và giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

