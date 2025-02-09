Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động Được đào tạo tất cả các kỹ năng và kiến thức để hoàn thành tốt công việc. Được tiếp cận những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động. Các khoản phúc lợi khác theo Quy định của Công ty. Được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn Đóng BHXH theo quy định của pháp luật; Làm việc 5.5 ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7, có pantry và chỗ ngủ trưa thoải mái, có bánh,, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Cùng với BLĐ Cty lên kế hoạch triển khai bán hàng, phát triển sản phẩm mới và chăm sóc khách hàng cũ
Tìm kiếm, tiếp cận, mở rộng tập khách hàng, phụ trách hỗ trợ đối tác, hỗ trợ sale mới chốt khách, tìm khách và tăng doanh thu
Thực hiện các công việc để ký hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc, giữ chân khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới từ khách hàng cũ
Đồng hành cùng khách hàng để xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan từ 5 năm trở lên
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, khả năng lãnh đạo, tạo động lực, lập kế hoạch kinh doanh và triển khai kinh doanh
Nhiệt huyết, có mục tiêu làm việc, có trách nhiệm Công việc cao
Xử dụng thành thạo các phần mền như Word, Excel, Powerpoint.... Các phần mền khác được đề cao như: Photoshop, Canva.....
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán các loại phần mền, các giải pháp, có kinh nghiệm, mối quan hệ và kỹ năng mềm tốt
Có tham vọng và mục tiêu thăng tiến trong công việc....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà N01-T3 khu ngoại giao đoàn, Đ. Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

