Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Lương 12.000.000

- 15.000.000 + phụ cấp cơm trưa 730.000

- Hoa hồng hấp dẫn

- Thưởng cổ phiếu ESOP

- Thưởng hàng năm giá trị lớn như ô tô, nhà ở

- Thưởng vinh danh theo quý, năm

- Môi trường làm việc đẳng cấp quốc tế, chuyên nghiệp, năng động. Môi trường làm việc được bình chọn là môi trường làm việc tốt nhất Châu Á.

- Được mua nhà ưu đãi giảm giá đặc biệt

- Chế độ bảo hiểm quốc tế và chế độ tứ thân phụ mẫu.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng lên các vị trí Quản lý cấp cao, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý nhóm kinh doanh bất động sản để đạt được mục tiêu doanh số và phát triển kinh doanh.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh bất động sản để đạt được mục tiêu công ty đề ra.
- Quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng để tăng cường doanh số và uy tín công ty.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, cho thuê bất động sản với khách hàng.
- Quản lý và phân tích dữ liệu kinh doanh để đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất chiến lược cải thiện.
- Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, pháp lý, kỹ thuật) để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số và các chỉ tiêu khác cho cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Kiến trúc hoặc tương đương.
- Có 2 đến 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng, trưởng nhóm trong lĩnh vực bất động sản.
- Có kiến thức về thị trường bất động sản, pháp luật liên quan và các quy định về kinh doanh bất động sản.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

