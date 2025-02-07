Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty. Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ... Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,..., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên kinh doanh, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc đội nhóm.
- Thúc đẩy tinh thần làm việc, tạo động lực để đội nhóm hoàn thành chỉ tiêu doanh số hàng tháng, quý, năm.
- Phát triển khách hàng mới, duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững.
- Lập kế hoạch bán hàng dựa trên phân tích nhu cầu và lịch sử mua hàng, đảm bảo đáp ứng mục tiêu doanh thu.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, quản lý công nợ và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng.
- Đảm bảo nguồn hàng sẵn có, phối hợp với các phòng ban để giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.
- Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe: Nam/Nữ. Tuổi từ 22-38 tuổi
- Trình độ học vấn / chuyên môn: Cao đẳng trở lên
- Trình độ ngoại ngữ / tin học: Tốt
- Năng lực / kỹ năng: Tốt
- Số năm kinh nghiệm làm việc: >3 năm ở vị trí tương đương
- Các yêu cầu khác (nếu có): Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng là một lợi thế
- Ưu tiên biết pha chế.

Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MASTER FB VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5B Ngách 25/3 đường Ngọc Thụy, tổ 1, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

