Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty hỗ trợ 100%
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Trưởng nhóm Kinh Doanh Mảng Truyền Thông Quảng Cáo Ngoài Trời
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Đại học, cao đẳng, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh...
- Kinh nghiệm: Làm việc tại các công ty Truyền thông/ quảng cáo
- Thời gian làm việc: 01 năm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm về chăm sóc và quan hệ khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông
- Am hiểu về Marketing & Sale.
- Khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc theo nhóm;
- Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cụ thể;
Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
