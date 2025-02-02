Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty hỗ trợ 100% - Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Trưởng nhóm Kinh Doanh Mảng Truyền Thông Quảng Cáo Ngoài Trời

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học, cao đẳng, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh...

- Kinh nghiệm: Làm việc tại các công ty Truyền thông/ quảng cáo

- Thời gian làm việc: 01 năm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm về chăm sóc và quan hệ khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông

- Am hiểu về Marketing & Sale.

- Khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc theo nhóm;

- Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cụ thể;

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.