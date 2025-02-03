Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương Hỗ trợ ăn trưa, máy tính làm việc X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca) Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13 Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm Tham gia BHXH, , Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trưởng nhóm Kinh doanh OTA chịu trách nhiệm quản lý và tối ưu hóa hiệu quả các kênh bán hàng trực tuyến của khách sạn trên các nền tảng OTA (Booking.com, Agoda, Expedia, v.v.), đồng thời dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt được các mục tiêu doanh số đã đề ra.

1. Quản lý các kênh OTA:

Tạo, cập nhật và tối ưu hóa các nội dung trên các nền tảng OTA để tăng cường hiển thị và thu hút khách hàng.

Xây dựng chiến lược giá, chương trình khuyến mãi và phân phối phòng hiệu quả.

2. Phân tích và báo cáo:

Theo dõi doanh số, tỷ lệ đặt phòng và các chỉ số hiệu suất trên các kênh OTA.

Phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến lược cải thiện doanh thu.

3. Xây dựng mối quan hệ:

Làm việc trực tiếp với các đối tác OTA để đàm phán hợp đồng, nâng cao vị trí hiển thị và phát triển các chiến dịch quảng cáo.

4. Quản lý đội ngũ:

Lãnh đạo và đào tạo nhân viên trong nhóm kinh doanh OTA để nâng cao năng lực và đảm bảo hoàn thành mục tiêu.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Marketing, Lễ tân, Kế toán) để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực OTA, kinh doanh khách sạn hoặc vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở khách sạn khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

Thành thạo tiếng Anh và sử dụng tốt các công cụ quản lý OTA (Channel Manager, PMS).

Tư duy chiến lược và khả năng lãnh đạo tốt.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

