Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đồng phục, máy tính...

- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý kinh doanh hàng đồng phục
Xác định mục tiêu kinh doanh cho nhóm theo định hướng chung của doanh nghiệp.
Lập kế hoạch chi tiết về các hoạt động kinh doanh như: Marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, v.v..
Lập báo cáo và quản lý chi phí nhóm kinh doanh
Xác định khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động Marketing và nghiên cứu thị trường.
Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.
Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo Nhân viên kinh doanh mới thuộc phạm vi quản lý của mình.
Nhân viên kinh doanh
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên định kỳ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan, có các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh như quản lý bán hàng, quản lý dự án, v.v.. là một lợi thế.
Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bán hàng hoặc Marketing. Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm ở vị trí quản lý tương đương là một lợi thế.
Hiểu biết sâu rộng về thị trường thời trang
Kỹ năng xác định mục tiêu kinh doanh, chiến lược phát triển, định hướng thị trường của doanh nghiệp để điều hành nhóm kinh doanh theo đúng định hướng chung.
Kiến thức và kỹ năng liên quan đến Marketing và bán hàng.
Kỹ năng quản lý dự án và quản lý tài chính cho đội nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

