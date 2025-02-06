Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đồng phục, máy tính... - Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp - Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. - Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận. - Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp - Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Quản lý kinh doanh hàng đồng phục

Xác định mục tiêu kinh doanh cho nhóm theo định hướng chung của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch chi tiết về các hoạt động kinh doanh như: Marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, v.v..

Lập báo cáo và quản lý chi phí nhóm kinh doanh

Xác định khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động Marketing và nghiên cứu thị trường.

Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.

Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo Nhân viên kinh doanh mới thuộc phạm vi quản lý của mình.

Nhân viên kinh doanh

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp/trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan, có các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh như quản lý bán hàng, quản lý dự án, v.v.. là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bán hàng hoặc Marketing. Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm ở vị trí quản lý tương đương là một lợi thế.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường thời trang

Kỹ năng xác định mục tiêu kinh doanh, chiến lược phát triển, định hướng thị trường của doanh nghiệp để điều hành nhóm kinh doanh theo đúng định hướng chung.

Kiến thức và kỹ năng liên quan đến Marketing và bán hàng.

Kỹ năng quản lý dự án và quản lý tài chính cho đội nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

