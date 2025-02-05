Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cứng theo thị trường, công ty nhiều cơ chế, KPI để đảm bảo thu nhập cao (20

- 40tr/ tháng) Công ty có nền tảng công nghệ IT quản trị, Phân tích dữ liệu hoạt động qua web app giúp tăng cường quản lý nhân sự, là trải nghiệm mới, là điểm tựa cho nhân sự phát triển sự nghiệp. Được tham gia góp vốn vào một số hoạt động của công ty khi đạt đủ Điều kiện Tiếp cận dữ liệu sâu rộng về Hải quan, cơ chế Hải quan khắp cả nước giúp nhân sự thỏa sức sáng tạo, vươn mình phát triển Được hưởng đầy đủ các , Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tuyến Trung quốc - Việt Nam đường bộ, đường sắt, đường biển
Phát triển con người, đội nhóm, quản lí doanh số
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh,dựa theo mục tiêu doanh số công ty giao phó. Công ty có lịch sử số liệu để phân tích đánh giá tính khả thi của mục tiêu
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tư vấn và cung cấp giải pháp logistics phù hợp.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng tiến độ và chất lượng.
Quản lý và báo cáo doanh số bán hàng của đội nhóm.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Cập nhật thông tin về thị trường, chính sách và quy định liên quan đến xuất nhập khẩu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng phát huy nguồn lực quan hệ, cơ chế mà công ty đang có! Công ty chuyên về hàng chính ngạch, vận chuyển đa phương thức, ủy thác xuất nhập khẩu, cung cấp hàng dự án
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công ty lĩnh vực tương đương.
ƯU TIÊN: NHÂN SỰ ĐÃ TỪNG LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY TƯƠNG ĐƯƠNG, CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG QUYỀN LỢI TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NGƯỜI PHÙ HỢP.
Nắm vững các thủ tục, quy trình và quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), hiểu về phân tích dữ liệu, đọc phân tích dữ liệu

Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

