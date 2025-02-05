Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo nhóm Inbound Sales: Xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc cho đội nhóm, sắp xếp phân bổ data khách hàng cho nhân viên.

Phát triển chiến lược: Đóng góp vào việc phát triển chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty.

Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng.

Quản lý nhóm nhân viên kinh doanh: Tạo động lực, thúc đẩy mỗi nhân viên đạt hiệu suất công việc tốt. Nhằm đội nhóm đạt mục tiêu tăng trưởng và doanh thu đề ra trong từng giai đoạn.

Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: đặc biệt là các case khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp...

Báo cáo quản lý: Theo dõi số liệu của đội ngũ nhân sự và trình bày báo cáo về hiệu suất nhóm cho cấp trên.

Tham gia và quá trình tuyển dụng, thiết lập mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng:

Sử dụng tốt Powerpoint, Excel, các công cụ trình bày kế hoạch trực quan khác.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, đặc biệt trong việc thuyết trình và đàm phán

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt, đặc biệt trong các tình huống khủng hoảng

Kỹ năng coaching và dẫn dắt đội ngũ nhân viên hiệu quả

Kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh Tế, Marketing, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên: Ứng viên có học vấn chuyên ngành liên quan Công nghệ thông tin

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT (bao gồm hạ tầng, ứng dụng, phần cứng, phần mềm, TMĐT, chuyển đổi số...)

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý team từ 5-7 người

Có kinh nghiệm về quy trình bán hàng inbound và outbound

Có kinh nghiệm tư vấn cho Doanh nghiệp vừa và lớn hoặc các giải pháp lớn.

Từng làm việc trực tiếp với khách hàng là trưởng phòng IT, giám đốc công nghệ

Có track record về việc xây dựng và phát triển đội ngũ sales thành công

Có kiến thức cơ bản về Cloud Computing và các xu hướng công nghệ, ưu tiên đã từng làm việc trong môi trường Công nghệ

Thái độ:

Dám đương đầu với thách thức và áp lực công việc, kiên định với kết quả công việc, thích nghi và chịu áp lực tốt.

Trung thực trong báo cáo công việc, tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng đưa ra quyết định dứt khoát trong tình huống khó khăn

Tư tưởng phát triển nghề nghiệp ổn định, khả năng tự học và ham học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

