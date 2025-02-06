Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12.000.000

- 15.000.000đ + KPI + thưởng nóng => Thu nhập 25.000.000

- 30.000.000đ sau 3 tháng làm việc • Thưởng đặc biệt với các cá nhân có thành tích xuất sắc về doanh số bán hàng theo ngày hoặc theo mặt hàn • Được công ty chi trả 100% chi phí các khóa đào tạo tham gia bên ngoài. • Nghỉ và thưởng Lễ, Tết theo quy định, Thưởng Tết, thưởng các ngày Lễ. • Tham gia Teambuilding 2 lần / năm • Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam • Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến , Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của phòng kinh doanh
• Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm hoặc theo từng chiến dịch theo từng giai đoạn từ đó triển khai thực thi đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu KPI cá nhân và phòng/ban phụ trách.
• Cập nhật thông tin thị trường, đối tác ngành, sản phẩm mới, phân tích cơ hội đối với sản phẩm từ đó đề xuất phương án phù hợp hoặc chỉnh sửa các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
• Báo cáo hoạt động kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
• Chịu trách nhiệm trước BGĐ về các nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất phương án hợp lý trong mảng kinh doanh phụ trách.
2. Kiểm soát, hỗ trợ và quản lý nhân sự Phòng Kinh doanh
• Xây dựng KPIs và theo dõi, đánh giá KPIs từng thành viên, kiểm soát hiệu quả công việc, tiến độ dự án của phòng/ban
• Hỗ trợ nhân sự trong phòng/ban trực thuộc chốt đơn hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng hoặc quy trình (nếu có).
• Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, của phòng ban, review lương thưởng của nhân viên phòng ban, có quyền đề xuất khen thưởng hoặc chấm dứt hợp tác nhân viên.
3. Tuyển dụng - Đào tạo
• Lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo để đảm bảo nguồn lực nhân sự đáp ứng mục tiêu doanh số theo tháng/quý/năm (kiến thức ngành, kiến thức sản phẩm, thị trường, đối tác, tình huống bán hàng...)
• Thực hiện đào tạo các chủ đề về kinh doanh, đảm bảo hiệu quả đào tạo nhân sự phòng/ban phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý phòng kinh doanh /Sales team Leader (Sinh năm 1985 -1995)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực Logistics, mua hộ và vận chuyển hộ hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam (Taobao, Tmall, 1688, Alibaba,...)
• Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, quản lý đội nhóm, giao việc và thiết lập báo cáo đánh giá
• Tác phong: kỷ luật, tốc độ, biết cách tối ưu thời gian và các nguồn lực

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 7.5 - 10.5 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

