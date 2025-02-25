Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực marketing thời trang. Thời gian linh hoạt, được chọn ca làm việc theo ngày, từ T2 - sáng T7, nghỉ 4 chiều thứ 7/ tháng, nghỉ chủ nhật Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển Phúc lợi cực đã vì được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình Được hỗ trợ trang thiết bị, xe c, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh:

- Khảo sát thị trường, đánh giá và xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Làm việc với các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức để phát triển khách hàng

- Duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Đề xuất và thực thi các chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng trong lĩnh vực đồng phục.

2. Lãnh đạo và quản lý đội nhóm

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng cần có cho nhân sự

- Xây dựng đội nhóm, phân công chỉ tiêu, giám sát và hỗ trợ nhân viên

- Quản lý, đánh giá năng lực nhân sự

3. Quản lý hoạt động kinh doanh:

- Giám sát và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

- Theo dõi quy trình báo giá, ký hợp đồng và thực hiện dự án cùng khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận sản xuất, cung ứng, vận chuyển để đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng.

4. Xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu:

- Phối hợp với bộ phận marketing để tăng cường nhận diện và giá trị thương hiệu Aristino trong lĩnh vực đồng phục.

- Tham gia các sự kiện, triển lãm nhằm quảng bá sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, đặc biệt là trong ngành hàng thời trang hoặc đồng phục.

2. Kỹ năng:

- Khả năng quản lý đội nhóm và điều hành công việc.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ khách hàng.

- Đọc và phân tích dữ liệu thị trường, xu hướng ngành hàng.

- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (MS Office, CRM).

3. Thái độ và tố chất cá nhân:

- Tích cực, chu động trong công việc.

- Khả năng chịu áp lực cao, đặt kết quả lên hàng đầu.

- Đam mê kinh doanh và tâm huyết với ngành hàng thời trang.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

