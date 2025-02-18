Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

• Chấp hành và tuân thủ các quy chế, quy định, nội quy của Công ty và luật pháp khi điều hành công việc.

• Sắp xếp, phân công công việc cho các lái phương tiện thiết bị đảm bảo các ca làm việc thường xuyên liên tục, đáp ứng yêu cầu khai thác và khối lượng công việc.

• Giám sát thời gian hoạt động và năng suất của các phương tiện thiết bị, đảm bảo các thiết bị hoạt động được đồng đều, tối ưu.

• Thường xuyên liên tục trao đổi thông tin với bộ phận Chỉ đạo và bộ phận Kế hoạch để việc điều hành được liền mạch, thông suốt, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các phương tiện phục vụ khai thác trong Công ty.

• Lập các bảng báo cáo liên quan đến quá trình điều phối thiết bị và nhân sự cho quản lý trực tiếp và lãnh đạo khai thác theo yêu cầu.

• Báo cáo lãnh đạo phòng giải quyết các phát sinh vượt thẩm quyền trong công việc khai thác hàng ngày.