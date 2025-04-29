Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Pegatron Technology Hai Phong Company Limited làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Pegatron Technology Hai Phong Company Limited
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Pegatron Technology Hai Phong Company Limited

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Pegatron Technology Hai Phong Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.請購管理/設備管理/儀校報表管理
Quản lý yêu cầu mua / quản lý thiết bị / quản lý báo cáo dụng cụ
2.設備進出PHP關務出入區作業
Quản lý thiết bị ra vào khu vực PHP
3.轉廠任務執行
Thực hiện các công việc bàn giao thiết bị qua nhà xưởng khác
4.專案執行
Phụ trách dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.能操作電腦軟件/Office / Có thể sử dụng phần mềm văn phòng
2.請購相關經驗 / Có kinh nghiệm đặt mua
3.設備/耗材管理 / Quản lý thiết bị/ Đồ tiêu hao
4.產品技轉經驗 /Có kinh nghiệm chuyển kỹ thuật sản phẩn vào chuyền

Tại Pegatron Technology Hai Phong Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Technology Hai Phong Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pegatron Technology Hai Phong Company Limited

Pegatron Technology Hai Phong Company Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 151 đại lộ Đông Tây, Khu Đô thị, Công nghiệp & Dịch vụ VS, Xã Thủy Triều, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

