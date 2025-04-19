Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần KingZone Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần KingZone Việt Nam
Mức lương
13 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 2 lô 8A KĐT mới ngã 5 sân bay Cát Bi, Đằng Giang, Ngô Quyền ...và 1 địa điểm khác, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 13 - 100 Triệu
Quản lý đội nhóm kinh doanh
Tuyển dụng phát triển nhân sự cho đội nhóm
Trực tiếp bán hàng các sản phẩm hiện có của công ty
Báo cáo công việc định kỳ
Với Mức Lương 13 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm kinh doanh tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực BĐS
Có laptop cá nhân
Có phương tiện di chuyển xe máy/ô tô
Có kỹ năng tuyển dụng và quản lý nhân sự
Có đam mê với lĩnh vực đầu tư - kinh doanh
Tại Công Ty Cổ Phần KingZone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng đầy đủ
Hỗ trợ chi phí Marketing hàng tháng
Được tham gia các buổi đào tạo phát triển kỹ năng
Nguồn hàng dồi dào các dự án tại Hải Phòng
Thu nhập lên đến 150,000,000 và không giới hạn
Tham gia BHXH, teambuilding hàng năm
Thưởng tháng, quý năm. Lương tháng 13
Chế độ tăng lương hàng năm theo thâm niên
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần KingZone Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
