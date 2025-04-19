Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần KingZone Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 100 Triệu

Mức lương 13 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 2 lô 8A KĐT mới ngã 5 sân bay Cát Bi, Đằng Giang, Ngô Quyền ...và 1 địa điểm khác, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 13 - 100 Triệu

Quản lý đội nhóm kinh doanh

Tuyển dụng phát triển nhân sự cho đội nhóm

Trực tiếp bán hàng các sản phẩm hiện có của công ty

Báo cáo công việc định kỳ

Với Mức Lương 13 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm kinh doanh tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực BĐS

Có laptop cá nhân

Có phương tiện di chuyển xe máy/ô tô

Có kỹ năng tuyển dụng và quản lý nhân sự

Có đam mê với lĩnh vực đầu tư - kinh doanh

Tại Công Ty Cổ Phần KingZone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng đầy đủ

Hỗ trợ chi phí Marketing hàng tháng

Được tham gia các buổi đào tạo phát triển kỹ năng

Nguồn hàng dồi dào các dự án tại Hải Phòng

Thu nhập lên đến 150,000,000 và không giới hạn

Tham gia BHXH, teambuilding hàng năm

Thưởng tháng, quý năm. Lương tháng 13

Chế độ tăng lương hàng năm theo thâm niên

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần KingZone Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin