Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Dẫn dắt nhóm quản lý kho hàng và chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho và giao hàng hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan

• Ưu tiên có kinh nghiệm

• Thành thạo Tiếng Anh/ Tiếng Trung

• Ưu tiên ứng viên dưới 40 tuổi

Đãi ngộ:

- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).

- Đóng BHXH -BHYT theo quy định của luật Lao động

- Thưởng Tết theo hiệu quả công việc

- Cơ chế tăng lương theo đánh giá hằng năm.

- Phúc lợi Công Đoàn : quà sinh nhật, quà kết hôn, sinh con, quà ngày Gia đình, Tết Trung Thu, Tết thiếu nhi

