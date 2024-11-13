Tuyển Phát triển tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

1. Lương thưởng và phúc lợi

Thực hiện kiểm tra bảng công, lương, thưởng hàng tháng đảm bảo chính xác và đúng tiến độ

Kiểm tra nghiệp vụ và chi phí Bảo hiểm xã hội

Tổ chức lưu trữ, sắp xếp, cập nhật và bảo quản hồ sơ lương và các chứng từ khác liên quan đến lương.

Thăm hỏi và đề xuất chế độ, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm cho nhân viên.

2. Tuyển dụng và cơ cấu nhân sự

Nắm bắt định biên nhân sự và nhu cầu tuyển dụng. Đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực của công ty, đề xuất phương án sắp xếp nhân sự phù hợp.

Hỗ trợ tuyển dụng và trực tiếp phỏng vấn các vị trí theo yêu cầu.

Tham gia xây dựng định biên nhân sự và triển khai cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.

3. Quản lý thông tin và văn bản nội bộ

Tạo mới và quản lý các tài khoản trên hệ thống phần mềm và email Công ty.

Soạn thảo, lưu trữ công văn, quyết định, thông báo, giấy tờ liên quan đến công việc thực hiện.

Tổng hợp các thông tin và hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự cho các bộ phận khác.

Kiểm tra nội dung các hợp đồng dịch vụ phát sinh và các văn bản phòng Hành chính nhân sự.

4. Quan hệ lao động

Giải đáp các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động, thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động.

Triển khai và phổ biến các Nội quy, quy trình, quy định Công ty đã ban hành.

5. Đánh giá nhân sự

Kết hợp với trưởng bộ phận đánh giá năng lực, kết quả làm việc của nhân viên.

Tổng hợp số liệu và phân tích chỉ số về nhân sự: định biên, chi phí lương, KPIs, hiệu suất lao động...

6. Xây dựng quy trình, hệ thống tiền lương và chính sách chế độ

Tham gia xây dựng, đề xuất cơ cấu thu nhập nhân viên, thang bậc lương các vị trí công việc, chính sách chế độ lao động, quy định, quy chế lao động, tiền lương.

Cập nhật văn bản pháp luật, chế độ, chính sách mới của Nhà nước, cơ quan ban ngành và đề xuất thay đổi các chế độ, chính sách mới phù hợp.

Đề xuất và phối hợp đẩy mạnh các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, các hoạt động truyền thông nội bộ.

7. Báo cáo định kỳ

Báo cáo tuần/tháng/quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Thực hiện báo cáo nhân sự liên quan.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, hoặc chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí Trưởng Nhóm Nhân Sự

Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ hành chính, nhân sự

Am hiểu luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B, LĐPT

Độ tuổi: Từ 28-35 tuổi

Yêu cầu khác

Nhiệt tình, ham học hỏi và không ngại khó.

Có khả năng chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIBER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15.000.000 – 20.000.000 tùy theo thỏa thuận và năng lực.

Trợ cấp ăn: Mỗi ngày 01 bữa trưa theo khẩu phần ăn của công ty

Trợ cấp đồng phục: được cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Thưởng doanh thu

Thưởng theo KPI công việc

Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIBER

