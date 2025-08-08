Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N04B1, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Tổ chức điều hành hoạt động và kiểm soát công tác tài chính kế toán của công ty.

- Xây dựng quy chế, chính sách hoàn chỉnh cho công ty.

- Tổ chức xây dựng chỉ đạo kế hoạch tài chính, tín dụng, kế hoạch tiền mặt hàng tuần, tháng, hàng năm.

- Tiếp cận nguồn vốn, giám sát, triển khai hồ sơ vay vốn khi có yêu cầu.

- Triển khai thực hiện việc nghiên cứu, phân tích để đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

- Theo dõi các chi phí của công ty, đưa ra các đề xuất tăng – giảm chi phí hiệu quả.

- Đảm bảo bảo mật tuyệt đối các thông tin tài chính quan trọng của Công ty

- Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu.. liên quan đến hoạt động kế toán – tài chính của Công ty.

- Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định mới nhất của Luật kế toán.

- Lập báo cáo quản trị định kì theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho quyết định quản lý đạt hiệu quả.

- Thực hiện báo cáo tài chính riêng và hợp nhất định kì: Quý, năm.

- Triển khai và giám sát kịp thời các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế của Bộ tài chính, Tổng cục thuế

- Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của chứng từ kế toán. Kiểm tra Phiếu đề nghị thanh toán, yêu cầu thanh toán, phiếu thu, chi, UNC,...

- Lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán Công ty theo đúng quy định Công ty và pháp luật.

- Làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán

- Chủ động xử lý công việc kịp thời, hiệu quả

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

– Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán.

– Kinh nghiệm: 02 năm làm kế toán trưởng.

– Sử dụng thành thạo tin học văn.

– Có khả năng tự quản lý thời gian, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

– Cẩn thận, chú ý đến chi tiết và có tư duy phân tích.

– Trung thực, độc lập trong suy nghĩ và hành động, có trách nhiệm cao với công việc.

– Tuân thủ các quy định và chính sách của công ty.

– Thu nhập: 18-22 triệu/tháng hoặc thoả thuận.

– Thưởng: Theo mức độ hoàn thành công việc của bản thân.

- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc

– Chế độ phúc lợi khác: Nghỉ mát, lễ tết,... theo quy định công ty.

– BHXH: Theo luật lao động hiện hành.

– Chế độ đãi ngộ và thu nhập hấp dẫn

– Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

