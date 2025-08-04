Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngõ 196, đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý toàn bộ hoạt động hành chính và nhân sự của công ty, đảm bảo hệ thống nhân sự chuyên nghiệp, hiệu quả, xây dựng môi trường làm việc ổn định, văn minh và phát triển nhân tài.

1/ NHÂN SỰ:

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.

- Tham mưu cho BGĐ về công tác tuyển dụng, thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực.

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự.

- Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi và đánh giá năng lực.

- Xây dựng hệ thống nội quy, quy trình, quy chế nội bộ Công ty.

- Là cầu nối giữa BGĐ và người lao động. Phụ trách tham mưu cho BGĐ ra các quyết định về nhân sự.

- Quan tâm chăm sóc đời sống CBNV và thúc đẩy tốt các phong trào, hoạt động tập thể.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của chấp trên

2/ HÀNH CHÍNH:

- Tổ chức các sự kiện văn hóa nội bộ Công ty: Nghỉ mát, du lịch, liên hoan....

- Xây dựng, cải tiến các quy trình, quy định nội bộ về hành chính.

- Quản lý chi phí hành chính, đảm bảo tối ưu và minh bạch.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành có liên quan.

- Có 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực hành chính – nhân sự

- Am hiểu luật lao động, Pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách của NLĐ.

- Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo tốt.

- Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

Quyền Lợi

- Lương: Thỏa thuận

- Hỗ trợ tiền ăn trưa khi chính thức.

- Công ty cung cấp máy tính, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc

- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN.....) và theo quy định của Công ty. Sếp quan tâm nhân viên, đồng nghiệp hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau.

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

