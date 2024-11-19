Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thời gian làm việc: Làm xoay ca theo tuần, ca 1: 5h-12h, ca 2: 10-4h chiều và ca 3: 11h00-3h00 sáng (ca đêm làm ở nhà)

Ứng viên có thể chọn cố định làm ca 1 và ca 2 hoặc ca 2 và ca 3

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính công việc

Chịu trách nhiệm về doanh số (75%)

Quản lý kế hoạch, công việc của nhóm (15%)

Phát triển nhân sự – đội nhóm (10%)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Không yêu cầu.

Học vấn

Kinh nghiệm:

03 năm kinh nghiệm

– Có kinh nghiệm telesales các sản phẩm liên quan đến: Mỹ phẩm, TPCN, dược phẩm, các sản phẩm CSSK.

Kỹ năng:

– Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, theo dõi và triển khai.

– Kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên của mình phát huy tối đa năng lực.

– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

– Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề tốt.

Thái độ/Tính cách:

– Chủ động và cam kết với mục tiêu.

– Tư duy học tập và sáng tạo.

– Tự tin, quyết liệt.

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

25.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

10.000.000 VNĐ - 15.000.000

VNĐ/tháng).

– Không áp doanh số cố định mà hưởng % hoa hồng theo doanh thu thực đạt.

Các thông tin khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin