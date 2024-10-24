Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ INCOM - STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa MindX, 22C Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ

- Xây dựng một đội nhóm làm việc hiệu quả, đảm bảo đội nhóm do mình quản lý được cung cấp đầy đủ nguồn lực, quy mô và biết kết hợp tốt giữa các cấp độ, trình độ nhân sự trong nhóm, thúc đẩy văn hóa mọi người trong đội.

- Lập kế hoạch, đặt ra các mục tiêu truyền cảm hứng cho các thành viên trong nhóm của bạn.

- Trao quyền, giao việc cho các thành viên trong nhóm với những mục tiêu kỳ vọng rõ ràng và yêu cầu họ chịu trách nhiệm với kết quả công việc của chính họ.

- Liên tục duy trì phản hồi feedback về công việc với các thành viên trong nhóm để đảm bảo hiệu suất làm việc và sự phát triển năng lực của từng thành viên trong nhóm, đảm bảo sự thừa nhận tích cực về tất cả các thành tích, cả lớn và nhỏ của thành viên trong nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức tốt về kỹ thuật Animation, am hiểu qui trình sản xuất, thành thạo phần mềm Maya.

- Khả năng diễn hoạt animation mượt, uyển chuyển, chân thực với việc trình diễn cụ thể các nguyên tắc diễn hoạt cơ bản.

- Có kĩ năng gán xương (rigging) cho các dạng nhân vật và đồ vật, phụ kiện

- Có kiến thức về simulation là lợi thế, biết sử dụng một trong các phần mềm như ncloth, marvelous designer..

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng lãnh đạo, kinh nghiệm làm trưởng nhóm và quản lý.

- Có thể tiếp nhận và đưa phản hồi mang tính xây dựng, truyền đạt kiến thức đã học cho các thành viên khác trong nhóm.

- Có kĩ năng tìm hiểu các công cụ mới (tools, plugin) và nâng cấp qui trình thực hiện (workflow)

- Kinh nghiệm trong nghành: Trên 1 năm và đã từng làm vị trí tương tự.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ INCOM - STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn, lương tháng thứ 13 xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc.

- Các chế độ đãi ngộ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành.

- Các hoạt động team building được tổ chức định kỳ 3 tháng 1 lần, chương trình nghỉ mát thường niên theo quy định của Công ty.

- Các hoạt động chăm lo cho đời sống tinh thần của người lao động: Sinh nhật cá nhân, Lễ, tết, thể thao,..

- Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức bản thân, cải thiện chất lượng công việc.

- Được tham gia các dự án công ty đang phát triển, có cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng về thiết kế 3D.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp với cơ hội tạo dựng sự nghiệp phát triển bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ INCOM - STUDIO

