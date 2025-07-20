Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1.1 Sản xuất nội dung cho kênh social media (Facebook, Instagram, Tiktok)

- Phối hợp cùng team communication lên ý tưởng, sản xuất nội dung phù hợp với từng kênh.

- Tham gia xây dựng kế hoạch nội dung định kỳ, đảm bảo hình ảnh thương hiệu Mialala đồng nhất và hấp dẫn.

- Hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông online, đặc biệt là các campaign của thương hiệu

- Đề xuất nội dung sáng tạo (short video, ảnh, caption,…) theo trend thị trường và định hướng thương hiệu.

1.2 Booking KOL, KOC, Hot page:

- Lên kế hoạch tìm kiếm và hợp tác với KOL, KOC, hot page phù hợp với từng chiến dịch.

- Thực hiện đàm phán, booking, ký kết hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác.

- Lên đề xuất nội dung, khung kịch bản và phối hợp với KOL sản xuất nội dung hiệu quả.

- Quản lý ngân sách booking và đảm bảo KPI hiệu quả chiến dịch.

- Theo dõi, đánh giá, và báo cáo hiệu quả chiến dịch để đưa ra cải tiến.

1.3 Phối hợp liên phòng ban và đảm bảo triển khai chiến dịch đồng bộ:

- Kết nối với các bộ phận Communication, Trade Marketing, Merchandise, Visual, Digital để triển khai campaign hiệu quả.

- Báo cáo tiến độ công việc định kỳ với Brand Manager.

- Đảm bảo mọi hoạt động truyền thông tuân thủ đúng định hướng thương hiệu và pháp luật.

Học vấn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm:

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ưu tiên ứng viên thích booking KOL/KOC và sản xuất nội dung trên nền tảng mạng xã hội..

Kỹ năng:

- Quản lý thời gian, tổ chức công việc tốt, chủ động và có định hướng kết quả rõ ràng.

- Thành thạo Excel, PowerPoint, Google Workspace.

- Có khả năng phân tích dữ liệu, chỉ số chiến dịch và tối ưu đề xuất nội dung.

Tố chất cá nhân:

- Thẩm mỹ tốt, yêu thích thời trang và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành branding/retail.

- Sáng tạo, chủ động, cầu tiến và chịu được áp lực.

- Làm việc nhóm tốt, giao tiếp linh hoạt, tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo và phát triển bản thân: Lộ trình đào tạo theo từng giai đoạn phát triển.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 ( Nghỉ 2 thứ 7 và các Chủ Nhật/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

