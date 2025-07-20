Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công việc kế toán tổng hợp toàn hệ thống Hoài Ngô Group, đảm bảo ghi nhận đầy đủ, chính xác, đúng hạn và tuân thủ quy định pháp luật. Đồng hổ trợ kiểm soát dòng tiền, theo dõi công nợ lập báo cáo tài chính và theo dõi công nợ lập báo cáo tài chính, phối hợp kiểm toán nội bộ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán
Chuẩn mực kế toán, nguyên tắc lập BCTC, luật thuế hiện hành
Ưu tiên có chứng chỉ kế toán - kiểm toán ngắn hạn ( nếu có)
Thành thạo phần mền kế toán (MISA, Fast, hoặc tưởng đương)
Hiểu biết về chuẩn mực kế toán Việt Nam ( VAS)
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên vị trí kế toán tổng hợp từng làm đơn vị có hệ thống chi nhánh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền chuyên môn: Hạch toán, lập báo cáo tài chính và đề xuất điều chỉnh quy trình kế toán phù hợp
quyền truy cập: Toàn bộ dữ liệu sổ sách, báo cáo tài chính, dữ liệu thanh toán
Quyền phối hợp & giám sát: có quyền yêu cầu chi nhánh cung cấp chứng từ đúng chuẩn, đúng hạn
Quyền đề xuất: Phương án điều chỉnh quy trình thanh toán, mua sắm, lương thưởng phù hợp với quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ
