Tuyển Kế toán nội bộ Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Compass Travel Vietnam
Ngày đăng tuyển: 20/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2025
Compass Travel Vietnam

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Compass Travel Vietnam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 74 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu và ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh (chương trình tour bằng tiếng Anh)
Lập chứng từ thu chi, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
Phối hợp với bộ phận liên quan để kiểm soát chi phí, ngân sách.
Thu thập và xuất hoá đơn GTGT.
Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.
Chương trình tour bằng tiếng Anh - cho phép sử dụng google dịch/ chat GPT nhưng ưu tiên ứng viên khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ (ưu tiên trong lĩnh vực du lịch).
Biết xuất hoá đơn GTGT
Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán (MISA là lợi thế).
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Compass Travel Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng tối thiểu 10tr, có thể thoả thuận cao hơn theo năng lực. Thu nhập trên 14 triệu.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
Được chỉ dạy thêm phần thuế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Compass Travel Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Compass Travel Vietnam

Compass Travel Vietnam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 38C Nguyễn Trường Tộ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

