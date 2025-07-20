Tuyển Kế toán nội bộ Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu và ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh (chương trình tour bằng tiếng Anh)

Lập chứng từ thu chi, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.

Phối hợp với bộ phận liên quan để kiểm soát chi phí, ngân sách.

Thu thập và xuất hoá đơn GTGT.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.

Chương trình tour bằng tiếng Anh - cho phép sử dụng google dịch/ chat GPT nhưng ưu tiên ứng viên khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ (ưu tiên trong lĩnh vực du lịch).

Biết xuất hoá đơn GTGT

Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán (MISA là lợi thế).

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Compass Travel Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng tối thiểu 10tr, có thể thoả thuận cao hơn theo năng lực. Thu nhập trên 14 triệu.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Được chỉ dạy thêm phần thuế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Compass Travel Vietnam

