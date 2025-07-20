Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bóc tách khối lượng, theo dõi khối lượng thi công thực tế

• Lập hồ sơ thanh toán chủ đầu tư, thầu phụ

• Theo dõi, kiểm tra chất lượng thi công tại hiện trường

• Kiểm soát tài liệu, biên bản nghiệm thu, test report

• Thực hiện báo cáo chất lượng, phối hợp với tư vấn/giám sát

• Theo dõi việc tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng

• Triển khai bản vẽ hoàn công (as-built), thu thập hồ sơ nghiệm thu

• Triển khai bản vẽ Shopdrawing

• Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng theo quy định

Chuẩn bị hồ sơ bàn giao cho chủ đầu tư

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp CĐ/ĐH chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp và các chuyên ngành khác liên quan

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 kinh nghiệm (tính cả thời gian làm cộng tác viên, nếu có)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm , Word , Excel , Autocad...

- Có trách nhiệm, kỷ luật cao, trung thực.....

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực của từng ứng viên.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chế độ khác theo luật lao động

- Hỗ trợ ăn, ở miễn phí

- Chế độ khen thưởng theo dự án, thưởng tết, thưởng kết thúc dự án....

- Chế độ tăng lương 1 năm 2 lần; du lịch hàng năm, tất niên công ty...

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động (chủ yếu thực hiện các dự án vốn FDI)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA

