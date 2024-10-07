Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 1 - 2 USD

1) Tìm kiếm và kết nối với các đơn vị kiến trúc, tư vấn thiết kế
- Chỉ đạo đội nhóm triển khai công tác tìm kiếm, khai thác trên thị trường để có được thông tin các đơn vị (như công ty kiến trúc, tư vấn thiết kế...) nhằm mục đích kết nối và tìm kiếm cơ hội chào hàng.
- Hoạch định chiến thuật để xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các Kiến trúc sư, Văn phòng Tư vấn Thiết kế, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, nội thất, ngành gỗ công nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng, thu thập đầu mối liên hệ quan trọng, xúc tiến hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm,...
2) Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.
- Chủ trì xây dựng chính sách hợp tác để các Công ty tư vấn thiết kế/ Kiến trúc sư đưa thương hiệu Gỗ Minh Long vào hồ sơ/Bản vẽ/Dự toán.
- Trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ đội nhóm trong công tác thuyết trình/giới thiệu về sản phẩm, thương hiệu tại các event, seminar, hội nghị ...
- Quản lý và phân công đội nhóm thực hiện công tác Chăm sóc khách hàng thường xuyên, định kỳ
- Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có);
- Tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện của công ty để kết nối, mở rộng đối tượng khách hàng.
3) Xây dựng đội nhóm và Quản lý về hiệu quả công việc của Phòng
- Hướng dẫn cho nhân viên khai thác, phát triển các khách hàng mới dựa trên định hướng chính sách bán hàng của công ty;
- Đào tạo và hỗ trợ nhân viên bán hàng trong việc tư vấn, thuyết trình với khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của từng nhân viên bán hàng trong phòng.
- Hỗ trợ kịp thời nhân viên về tiến độ làm việc với khách hàng, các mong đợi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Tham mưu cho BLĐ trong công tác cơ cấu nhân sự phòng, chế độ, chính sách...nhằm mục đích tối ưu hiệu suất và thực hiện được mục tiêu doanh số chiến lược của công ty.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1) Trình độ đào tạo:
-Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại giao, Thương mại, Xây dựng, Kiến trúc/Thiết kế...
2) Trình độ tin học:
- Sử dụng tốt Microsoft Office.
3) Yêu cầu kinh nghiệm:
- Trưởng phòng kinh doanh/trưởng phòng bán hàng tối thiểu 3 năm tại các ngành nghề liên quan. Ưu tiên ứng viên từng làm qua các lĩnh vực sản phẩm vật liệu xây dựng như: gỗ công nghiệp, kính, gạch, sắt thép, bê tông, thạch cao, sơn, thiết bị điều hòa, thang máy, mành rèm, nội thất...)
- Yêu cầu ứng viên kinh nghiệm làm việc và có mối quan hệ với các Kiến trúc sư, Văn phòng thiết kế, các Chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp.
4) Kiến thức:
- Hiểu biết về Chiến lược kinh doanh, Thương hiệu sản phẩm. - Am hiểu về spec dự án, có kiến thức tốt về quản trị bán hàng, quy trình kinh doanh, sản phẩm, hệ thống bán hàng B2B, bán hàng dự án. - Am hiểu về tâm lý khách hàng
5) Kỹ năng:
- Kỹ năng bán hàng dự án
- Kỹ năng tạo lập, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác khách hàng.
- Khả năng xây dựng và quản trị đội nhóm tốt.
- Kỹ năng thuyết trình, giải quyết vấn đề
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc.
6) Tố chất:
- Tư duy linh hoạt, nhạy bén. Ưa thích các công việc ngoại giao, kết nối, các hoạt động kinh doanh. Yêu thích bán các sản phẩm sáng tạo và cao cấp.
- Định hướng mục tiêu rõ ràng, nỗ lực, kiên trì.
- Là người chín chắn, hòa nhã, tích cực.
- Tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 1500$ - 2000$ Hưởng chế độ phụ cấp của công ty: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thâm niên... Hưởng chế độ phép theo thâm niên lên tới 60 ngày/năm Được công ty cử đi học các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Thu nhập từ 1500$ - 2000$
Hưởng chế độ phụ cấp của công ty: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thâm niên...
Hưởng chế độ phép theo thâm niên lên tới 60 ngày/năm
Được công ty cử đi học các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP: Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP Hà Nội

