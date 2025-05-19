Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: HCMC (LandMark2), Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 1 - 2 USD

Hỗ trợ Giám đốc người Nhật về thiết kế kiến trúc

Quản lý các nhà máy gia công vật liệu, kết nối với đối tác

Phát triển các nhà máy gia công tương lai

Tham gia thiết kế kiến trúc (nếu có khả năng)

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Trình độ tiếng Nhật N2 (ưu tiên giao tiếp tốt trong văn phòng)

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực từ 150,000 đến 300,000 yên/tháng ( 1,000 đến 2,000 USD)

Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7 (7:30 - 16:30) (Thứ 7 làm nửa ngày)

Thưởng theo thành tích kinh doanh (năm 2023 thưởng 1 tháng lương)

Nghỉ chủ nhật, ngày lễ , nghỉ hè

Hỗ trợ di chuyển đối với ứng viên di chuyển bằng xe máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin