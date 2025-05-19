Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần NKS
Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: HCMC (LandMark2), Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 1 - 2 USD
Hỗ trợ Giám đốc người Nhật về thiết kế kiến trúc
Quản lý các nhà máy gia công vật liệu, kết nối với đối tác
Phát triển các nhà máy gia công tương lai
Tham gia thiết kế kiến trúc (nếu có khả năng)
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Trình độ tiếng Nhật N2 (ưu tiên giao tiếp tốt trong văn phòng)
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo năng lực từ 150,000 đến 300,000 yên/tháng ( 1,000 đến 2,000 USD)
Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7 (7:30 - 16:30) (Thứ 7 làm nửa ngày)
Thưởng theo thành tích kinh doanh (năm 2023 thưởng 1 tháng lương)
Nghỉ chủ nhật, ngày lễ , nghỉ hè
Hỗ trợ di chuyển đối với ứng viên di chuyển bằng xe máy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
